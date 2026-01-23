美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。春に向けてアイシャドウやチーク、リップの新色が気になりますよね！そこで今回は、盛り耐性ナシ＆盛り耐性アリのタイプ別に、2026年春の人気カラーを使った垢抜けメイクをご提案します。【詳細】他の記事はこちら「盛り耐性ナシ」「盛り耐性アリ」ってなに？まずはじめに、「盛り耐性アリ」「盛り耐性ナシ」とはどういう意味なのでしょうか。「盛り耐性ナシ」という言葉を、数