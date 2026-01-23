ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。よくあるボウルかと思いきや、内側にメモリが付いている便利な仕様。そして、100均商品とは思えないほど分厚い作りなので、使っているうちに凹んでくる心配もなく、毎日気軽に使えるアイテムなんです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスボウル価格：￥110（税込）サイズ（約）：内径15cm販売ショッ