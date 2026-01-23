ダイソーをパトロールしていると、使いやすそうなショルダーバッグを発見しました。メッシュポケットがあったり、カラビナなどがかけられるベルトが付いていたりと、これだけでも十分機能的なのですが…驚いたのが1番大きな収納スペース部分。なんと内側がアルミ素材でできていたんです！詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポケット付ショルダーバッグ（内側アルミシート付、ブラック）価格：￥220