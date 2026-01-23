一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「一休プレミアム10days」を、1月19日正午から29日まで開催している。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ATAMI せかいえ（朝食付）が64,531円から、富士屋ホテル（同）が50,112円から、グランドプリンスホテル新高輪が26,518円から、ソラリア西鉄ホテル銀座が25,500円から、羽田エクセルホテル東急が24,120円から、ラビスタ函館ベイが18,630円から、ハイアットハウス金沢11,128円から、