メイク道具は毎日使うものだからこそ、清潔に保ちたいと思いつつも、専用アイテムを揃えるのは少し面倒。お手入れグッズは、なるべく手頃な価格で、身近なお店で買えたらいいですよね。そんな中セリアで、メイクツール専用の洗浄液を発見！メイクブラシやパフの汚れをスッキリ落としてくれる優れもの。想像以上に優秀です！商品情報商品名：LJ パフ・ブラシ洗浄液（化粧用品用）価格：￥110（税込）正味量