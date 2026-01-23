現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦が行なわれ、韓国とベトナムが激突する。韓国は20日に大岩ジャパンと相まみえ、０−１で敗戦。36分にCKから小泉佳絃に奪われた１点を最後まで返せず、優勝への道が絶たれた。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を率いるイ・ミンソン監督は、今大会を締め括る戦いを前に「得点面では修正すべき点が多い。次の試合で得点するためには、よ