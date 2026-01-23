俳優・横浜流星と吉沢亮が21日、フランス・パリのロダン美術館で開催されたジョナサン・アンダーソンによる「ディオール（Dior）」の『2026-2027年ウィンター コレクション』に出席。映画『国宝』に出演した2人の共演がかなった。【写真】ダークブルーデニムを履きこなす吉沢亮「ディオール ジャパン アンバサダー」の横浜は、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケットと、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーン