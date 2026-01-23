モデルで女優の蒔埜ひな（21）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日の2月12日に発売する1st写真集「環の光」の先行カットを投稿した。「ファースト写真集発売記念イベント〜お渡し会〜」とつづり、発売日の2月12日午後6時から、都内でイベントを開催することを報告。ネット書店での特典がそれぞれ違うことも伝え、レインボー柄のひもビキニ姿でのプールショットを公開した。ストーリーズでも白に青い柄の入った