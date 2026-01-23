幸せな人生を歩むために、「やってはいけないこと」は何か。ベストセラー作家で実業家のロルフ・ドベリさんは「困難があった『からこそ』成功した人たちの事例は数えきれないほどある。困難がない『守られた生活』を送っていると、世の中が、突然、根底から覆されてしまったときに、どのように生き抜くかを学ぶことができない」という――。（第1回／全3回）※本稿は、ロルフ・ドベリ『Not To Do List失敗を避けて、よりよい人生