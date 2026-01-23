イチゴの魅力に心奪われる！イチゴ尽くしのスイーツビュッフェ「ストロベリーホリック」第2弾は「ベリーベリー（Very Berry）」をテーマにした、ピンクカラーのスイーツが登場東京・浜松町「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」で開催中のスイーツビュッフェ「ストロベリーホリック」。2026年3月31日（火）までの第一弾は、チョコレートとイチゴが織りなす「チョコレートホリック」がテーマ。4月1日（水）〜5月12日（火）ま