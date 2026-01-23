ウィル・スミスが、北極でディズニープラスの冒険番組を撮影中、スキューバダイビングであわやという場面を経験していたことを明かした。「POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィ ル・スミス」の撮影のため、厚い氷で覆われた水中へと潜って間もなく、緊急浮上の合図が出たときに誤ってマスクを外してしまったのだという。1月20日に放送された「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」でウィルはこう明かす。「