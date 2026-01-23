フリーアナウンサーの中川絵美里（30）が23日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのフリーアナウンサーと人気芸人との新年の思い出ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きな2人が、新年早々、地元に遊びに来てくれました」とつづり始めた。「急遽決まったにも関わらず、思い出の場所を巡ってとても尊く感慨深い1日に」と、フリーアナウンサーの馬場ももこ、3時のヒロイン・ゆめっちとの新年の思い出ショ