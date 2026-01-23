去年1年間の全国の消費者物価指数は前の年より3.1％上昇しました。3％を超えるのは2年ぶりです。総務省が発表した去年1年間の全国の消費者物価指数は、天候の影響を受ける生鮮食品を除いた総合指数が111.2となり、前の年と比べて3.1％上昇しました。3％を超えるのは2年ぶりで、4年連続で、政府・日銀が目標とする「2％」を超える物価上昇となっています。食料品の値上がりが大きな要因で、▼コメ類は67.5％、▼コーヒー豆は39.8％