秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午前5時54分に発表しました。県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、24日未明から25日にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は、25日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下39度以下の強