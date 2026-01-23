岡田准一が主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に松坂桃李と仲野太賀が出演することが発表され、あわせて超特報映像と超ティザービジュアルが公開。12月25日に公開されることが決定した。 参考：岡田准一が「上を向いて歩こう」作曲家・中村八大に映画『SUKIYAKI』2026年公開決定 1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は