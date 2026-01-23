ナショナルズのゴア＝2025年9月、ワシントン（AP＝共同）米大リーグのレンジャーズは22日、ナショナルズのエースで26歳の左腕ゴアをトレードで獲得したと発表した。昨季は30試合に先発して5勝15敗、防御率4.17、185奪三振。後半戦は不振に陥ったが、前半戦は好調で初めてオールスター戦にも選出された。ナショナルズには若手選手5人が移る。（共同）