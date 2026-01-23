焼酎メーカーの霧島酒造（宮崎県都城市）とスターバックスコーヒージャパンは２２日、都城市で２７日にオープンする初の共同店舗を報道陣に公開した。霧島酒造本社工場の隣接地に設けた約７００平方メートルの平屋で、建築家の隈研吾さんが手がけた。店名は「ＫＩＲＩＳＨＩＭＡＧＲＥＥＮＳＨＩＰｉｃｏｉａ（キリシマ・グリーンシップ・イコイア）」で、霧島連山を一望できる店内は天井などに竹をふんだんに用い、客席に