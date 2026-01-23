突如「衆院解散」をぶち上げた高市早苗首相。就任3か月での解散という異例の決断には様々な声が上がっているが、その背景にはある重大な疑惑も燻っている。旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）と自民党との関係についての問題だ。【写真】佐藤啓・参院議員の隣で、安部首相は銃撃された。抵抗なく取り押さえられる山上徹也被告疑惑再燃のきっかけは、1月8日発売の「週刊文春」がスクープした韓国統一教会の内部文書である