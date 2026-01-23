23日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では24日にかけて、上空約5500メートルにマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、福岡県の福岡地方と筑後地方の山地、佐賀県の山地では23日昼前にかけて大雪となるでしょう。また、福岡県では24日未明から昼前にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。佐賀県でも24日未明から昼前にかけて再び大雪となり、平地でも雪