アメリカのミネソタ州でICE（アイス）＝移民・税関捜査局を批判するデモ隊が教会で抗議活動を行った事件で弁護士ら2人が逮捕されました。【映像】デモ隊が礼拝を妨害様子親松リポ「こちらの教会で反ICEのデモ隊が礼拝を妨害しました」ミネソタ州でICEに女性が撃たれて死亡した事件を受けて18日、州内の教会でICEを批判するデモ隊が礼拝を妨害しました。地元メディアによりますとデモ隊は30人程度で教会の牧師がICEに関係する人