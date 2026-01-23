【WWE】SMACK DOWN（1月16日・日本時間17日／ロンドン・ウェンブリー）【映像】エグすぎる“超アクロバティック”横回転ジャンプ空中戦が暴走した。次世代ハイフライヤー同士の対決は、実況が「宙に浮いてる時間が長い」と評する大空中戦に…。ファンからは「日本のジュニアみたいな攻防」「平成ジュニアじゃん」と驚きの声。そんななか、ノータッチでコーナーポストを飛び越える衝撃の空中技で