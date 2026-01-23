政府はきょう（23日）、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を開き、外国人政策の基本方針を決定しました。外国人政策の基本方針をめぐっては、去年11月に開かれた関係閣僚会議で高市総理が、▼在留審査の厳正な運用や制度の適正化、▼土地取得のルールの検討などについて指示したことを受けて、政府・与党内で策定に向けて調整が進められてきました。こうした中、政府は2回目となる関係閣僚会議をきょ