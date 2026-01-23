23日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比165ポイント高の3万2770ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2592.41ポイントに対しては177.59ポイント高。 株探ニュース