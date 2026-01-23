1月22日午後7時20分、警察庁の公式Xアカウントが投稿した内容が、ネット上で大きな波紋を広げています。年明け以降、SNSでは未成年同士の喧嘩や、集団によるいじめ、暴行の様子を撮影した動画が拡散される事案が相次いでおり、今回の投稿はそうした状況を踏まえたものとみられます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一