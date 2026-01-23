香港の親中シンクタンク・団結香港基金が運営するメディア「当代中国」はこのほど、世界最大の石油輸入国とされる中国が、実は世界有数の産油大国でもあるという事実とその歴史的変遷について報じた。記事は冒頭で、ニュース報道において中国が「世界最大の石油輸入国」として扱われ、そこから派生するエネルギー安全保障のリスクが議論の的になりがちだと指摘する一方で、中国が世界でも指折りの「産油大国」だという事実に言及。