苦しいチーム状況を、エースが懸命に立て直した。「大和証券Mリーグ2025-26」1月22日の第2試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップを獲得。第1試合で無念の箱ラスとなったHIRO柴田（連盟）のマイナスを挽回し、残り少なくなったレギュラーシーズンでの反撃を誓った。【映像】一馬、繊細な選択で辿り着いた単騎選択この試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、石井、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、セガ