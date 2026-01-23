スマートフォンに必要なSIMカードなどを通信会社からだまし取ったとして特殊詐欺グループの「道具役」のトップら男女3人が逮捕されました。【映像】高久容疑者の様子会社員の高久永紀容疑者（38）ら3人は2020年、仲間と共謀し自身が利用すると偽ってSIMカードを契約しだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、高久容疑者らが契約したSIMカードは特殊詐欺グループに渡っていました。高久容疑者らの関係先か