シュトゥルム・グラーツ戦でプレーするフェイエノールトの渡辺剛＝22日、ロッテルダム（ロイター＝共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーの欧州リーグは22日、各地で1次リーグ第7戦が行われ、フェイエノールト（オランダ）の渡辺剛はホームのシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）戦で前半5分に先制点を挙げ、フル出場した。上田綺世は後半16分に退いた。チームは3―0で快勝し、勝ち点6。セルティック（スコットラ