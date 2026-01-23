記事と動画でアマチュア野球の有力選手をリサーチする企画「スポニチ調査ファイル」特別編。最速153キロ右腕の大阪桐蔭・吉岡貫介（2年）は、しなやかなフォームとプロレベルの球質を兼ね備え、早くも今秋ドラフトの上位候補に挙がる実力派だ。今年も大阪桐蔭にはプロ注目右腕がいる。吉岡だ。しなやかなフォームから、重い球質の剛球を投げ込む。1メートル74、78キロと体格は決して大きくはない。だがその体には特大排気量の