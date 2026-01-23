アメリカのトランプ大統領が提唱した「平和評議会」について、ロシアのプーチン大統領が参加する意向を表明し、制裁で凍結された資産を拠出する考えを示しました。【映像】アッバス議長と握手するプーチン大統領プーチン大統領は21日、安全保障会議を開き、トランプ大統領からの招待を歓迎するとして、「平和評議会」の参加に向けた具体的な検討を政府に指示したと明らかにしました。また22日にはパレスチナ自治政府のアッバ