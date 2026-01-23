『スター・ウォーズ』シリーズ屈指の人気を誇る“悪役”キャラクターのモールを主人公に描くアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が4月6日から毎週2話ずつ（全10話） 、ディズニー公式動画配信サービス 「Disney＋（ディズニープラス）」で日米同時独占配信開始されることが決定。最終話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日に配信される。【動画】『スター・ウォーズ