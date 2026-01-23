南海電気鉄道は２２日、４月１日から特急料金（指定席）を値上げすると発表した。大阪・難波から関西空港までを結ぶ「ラピート」など５列車が対象で、大人１人を５２０円から７００円に改定する。特急料金の改定は消費税増税以外では、１９９５年以来３１年ぶりとなる。南海は「燃料費や人件費の高騰に対応するため」としている。運賃は据え置く。他に値上げするのは、難波から和歌山県内各地につながる「サザン」「こうや」