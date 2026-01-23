２７日に公示される衆院選に向けたテロ対策として、警察庁は２２日、組織に属さず一人で過激化する「ローン・オフェンダー（ＬＯ）」の前兆情報を集約する「ＬＯ脅威情報統合センター」を庁内に設置すると発表した。昨夏の参院選に続き２度目で、テロの未然防止に万全を期す。警視庁など４都県警の捜査員を警察庁に集め、爆発物の製造が疑われるＳＮＳの投稿や、殺害予告などの前兆情報を収集する。発見した場合は各地の警察に