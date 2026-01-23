WHO本部＝2025年1月、スイス・ジュネーブ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は22日、世界保健機関（WHO）からの脱退手続きが完了したと発表した。トランプ大統領の2期目就任直後の昨年1月22日、WHOに通告していた。190カ国以上が参加するWHO脱退は極めて異例。国境を越えて広がる感染症の防護には国際協調が不可欠で、米国だけでなく世界の感染症予防に影響を与えるのは必至だ。WHOによると、米国の脱退には