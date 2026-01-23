お笑いコンビ「滝音」が23日までに異色の全国ツアー開催を発表した。「滝音結成10周年全国ツアーTHEツアー」は2月21日栃木、3月1日名古屋、同3日大分、同14日兵庫、同27日東京という日程。ラストの東京公演（ルミネtheよしもと）はネタ、トーク、コーナーなどのライブだが、それ以外はバスツアー、観光ツアーなど「ネタなし」。大分は宿泊を伴うバスツアーとなる。秋定遼太郎（38）は「行脚という字を『あんぎゃ』と読むことに