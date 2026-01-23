1月21日放送のフジテレビ系『ホンマでっか！？TV』に出演した麒麟・川島明が、美容に気を使うきっかけとなった出来事を明かした。【関連】川島明、結婚前の妻がこっそりしていた“ある行動”にビックリ「お笑いを理解せなあかんから…」番組内で、“40代になってから始めたケアはあるか？”と聞かれた川島は、「40（代）になって美容をやるようになりました。それまで、一切何もやってなくて」と切り出した。続けて、「朝の番組始