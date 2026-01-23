マンチェスター・ユナイテッドが、生え抜きの至宝であるコビー・メイヌーとの契約更新に向け、本格的な交渉に乗り出したようだ。『Sky Sports』が伝えている。クラブは同選手を将来のプロジェクトにおける不可欠な存在と位置づけており、長期にわたる契約延長を視野に入れているという。ルベン・アモリム体制下では出場機会を減らし、一時はナポリへのローン移籍も噂されたが、マイケル・キャリック暫定監督の就任、そしてダービー