水族館といえば、大人から子どもまで幅広く楽しめる、休日定番のレジャー施設だ。しかし楽しい水族館を運営するため、見えないところでスタッフたちが人知れず努力を重ね、日々格闘していることをご存じだろうか。元水族館員のイラストレーター・なんかの菌氏が、水族館の裏側を紹介する。※本稿は、なんかの菌『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編集したものです。1枚の解説パネル