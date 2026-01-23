トランプ米大統領＝6日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、交流サイト（SNS）で2035年万博を南部フロリダ州マイアミに招致する意向を表明した。実現に向け「私も全面的に支持する。米国の新たな黄金時代における次の大きな節目だ」と強調した。トランプ氏は投稿で、招致実現に向けた調整役として、フロリダ州選出の上院議員だったルビオ国務長官を任命すると説明。万博開催で「数千もの