高市首相は２２日、自身が議長を務める経済財政諮問会議を首相官邸で開き、政府の財政健全化目標の見直しを検討するよう指示した。国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の単年度黒字化を掲げた従来の目標を改め、歳出の自由度を高める狙いだが、財政健全化が遠のく懸念は強い。（中西梓）減税織り込まず高市首相は会議で「これまでの単年度ごとのＰＢ黒字化目標の達成状況を見ていくという方針を、数年単位