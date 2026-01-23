人気コスプレイヤーえなこが22日夜、自身のインスタグラムを更新。バースデー・ショットを公開した。「本日、誕生日を迎えましたあみがお祝いしよって言ってくれて素敵なところにご飯連れてってもらったよ」とつづり、バースデーケーキを前に笑みを浮かべている写真をアップ。「歳を重ねるたびに、周りの人や環境にとても恵まれている人生だなぁと実感します！そしていくつになってもお祝いしてくれる親や友達、いつも応援