漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が23日までに、大阪マラソン公式YouTube生配信に出演。2月22日の大会本番に向けて11キロの減量に成功したことを明かした。兵動のマラソン挑戦は一昨年、昨年に続いて3度目。最初は31キロ、2度目も16キロの関門でタイムオーバーとなり、3度目の今回で悲願の完走を狙う。「少しずつ練習を積み重ねていまして、12月は計120キロ走りました。1キロ8分とか9分のスローペースですが、今年はなん