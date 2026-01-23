国会議事堂衆院は23日午後の本会議で解散される。政府は臨時閣議で衆院選日程を「27日公示、2月8日投開票」と決定する。高市早苗首相（自民党総裁）は、日本維新の会との連立政権枠組みや飲食料品を2年限定で消費税の対象外とするなどの連立政権合意について国民に信任を問うと説明。立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成し「生活者ファースト」を掲げ、恒久的な食品消費税ゼロを訴える。解散翌日から投開票まで戦