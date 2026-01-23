桜島フェリーは、船舶の不具合でダイヤに乱れがでています。きょう23日は当面の間、鹿児島港側が毎時00分発と30分発、桜島港側が毎時05分発と30分発の間隔で運航されます。 通常は主に20分間隔で運航されているため、利用できる便が少なくなります。フェリー1隻のエンジンの不具合で、復旧の見通しは立っていないということです。 ・ ・ ・