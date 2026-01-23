東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.41高値158.89安値158.18 159.52ハイブレイク 159.20抵抗2 158.81抵抗1 158.49ピボット 158.10支持1 157.78支持2 157.39ローブレイク ユーロドル 終値1.1755高値1.1756安値1.1670 1.1870ハイブレイク 1.1813抵抗2 1.1784抵抗1 1.1727ピボット 1.1698支持1 1.1641支持2 1.1612ロ&#12