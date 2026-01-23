東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.20高値186.25安値184.81 188.14ハイブレイク 187.19抵抗2 186.70抵抗1 185.75ピボット 185.26支持1 184.31支持2 183.82ローブレイク ポンド円 終値213.88高値213.96安値212.38 216.01ハイブレイク 214.99抵抗2 214.43抵抗1 213.41ピボット 212.85支持1 211.83支持2 211.27ロ&#1254