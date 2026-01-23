東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.82高値9.84安値9.72 9.99ハイブレイク 9.91抵抗2 9.87抵抗1 9.79ピボット 9.75支持1 9.67支持2 9.63ローブレイク シンガポールドル円 終値123.67高値123.75安値123.17 124.47ハイブレイク 124.11抵抗2 123.89抵抗1 123.53ピボット 123.31支持1 122.95支持2 122.73ローブレイ