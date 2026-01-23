ＮＹ原油時間外取引反発、米国がイランに向けて大規模部隊を派遣 東京時間08:09現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.73（+0.37+0.62%） NY原油は時間外で反発。 トランプ米大統領が米国はイランに向けて大規模な部隊を派遣していると発言したことで、やや警戒感が広がっている。 トランプ氏はイランに対するさらなる軍事行動は回避したい姿勢を示すも、核計画が再開されれば武力で