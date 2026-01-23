８時３０分に日本消費者物価指数（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（12月）08:30 予想2.1%前回2.9%（前年比) 予想2.4%前回3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)