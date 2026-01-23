ＮＹ金時間外取引最高値更新トランプ態度軟化も不安残る 東京時間08:15現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4953.30（+39.90+0.81%） NY金は時間外で最高値更新、銀価格も最高値をつけている。 トランプ氏がグリーンランド巡り態度を軟化したものの依然として不安が残っている。 トランプ米大統領は再び欧州を挑発、欧州が米国資産を売却すれば「大規模な報復」を行う